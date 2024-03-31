Kırgız Türkleri her akşam bir sofrada

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van'ın Erciş ilçesine yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, örf ve adetleri gibi her yıl Ramazan ayında yaptıkları toplu iftar geleneklerini de sürdürüyor. Ramazan boyunca her gün dönüşümlü olarak bir araya gelen 3 ailenin kadınları, odun ateşine kurdukları kazanlarda yöresel yemeklerden hazırlıyor. Çocuklar da aşık oynayarak iftar saatini bekliyor. Pişen yemekler daha sonra belirlenen 3 eve eşit olarak dağıtılıyor. Yakınlarını ve mahalle sakinlerini evlerine davet eden aileler, akşam namazını kıldıktan sonra aynı sofrada iftar yapıyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Kırgız Türkleri, gelecek yıllarda da bu geleneklerini yaşatmak istiyor.