Ramazan Koronavirüs sürecinde Ramazan ayı araştırması Halkın yüzde 84,5i virüsü oruca engel olarak görmüyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Koronavirüs sürecinde Ramazan ayı araştırması: Halkın yüzde 84,5’i virüsü oruca engel olarak görmüyor

Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması’ gerçekleştirdi. Türkiye’nin koronavirüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü. Araştırma sonucunda Türk halkının, Ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşündüğü ortaya çıktı. Halkın yüzde 84,5’i virüsü oruca engel olarak görmezken yine katılımcıların büyük çoğunluğu İslam'ın şartı olduğundan dolayı oruç tutacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Areda Survey, Türkiye’nin koronavirüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü. 2020’nin Ramazan ayına sayılı günler kalırken tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı İslam dünyası hiçte alışık olunmayan bir Ramazan ayı geçirecek.

2 bin 400 kişi katıldı

Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması’ gerçekleştirdi ve Türkiye’nin Korona virüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü.

Bağışıklığı korumak için oruç tutacaklar

Araştırma sonucu olarak, Türk halkı, Ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ancak halkın yarısı, iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların olacağından endişeli. 4 kişiden biri ise bağışıklığını korumak için oruç tutmayı tercih edecek.

Areda'dan dikkat çeken araştırma: Halkın yüzde 73'ü Sağlık Bakanlığının koronavirüs sürecini başarılı buluyor
KORONAVİRÜS
Areda'dan dikkat çeken araştırma: Halkın yüzde 73'ü Sağlık Bakanlığının koronavirüs sürecini başarılı buluyor

Virüs oruç tutmayı engel değil

Ramazan ayının koronavirüs dönemine denk gelince vatandaşların kafasında da ikilemler oluştu. “Ramazan ayı ertelenebilir mi?” gibi sorular da gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamayla böyle bir ertelemenin mümkün olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,6’sı erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5’i bu yıl Ramazan ayında oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5.

Araştırma şirketi Areda Survey'ın yapmış olduğu çalışmanın genel değerlendirmesi.

Orucu İslam'ın şartı olduğu için tutanlar çoğunlukta

Katılımcıların yüzde 34,0’ı Ramazan ayında oruç tutmama sebebinin “Sağlık sorunları, yaşlılık” olduğunu belirtirken, yüzde 29,5’i “Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak” için oruç tutmayacağını ifade etti. Yüzde 75,3 koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bağışıklık sistemini etkileyeceğinden endişe etmiyor. Oruç tutanların yüzde 87,8’i ise orucu “İslam’ın şartı” olduğu için tuttuğunu belirtti.

Ramazan pidesi ve davulcu olmalı

Araştırmada sorulan “Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,6’sı “Evet” yanıtını verdi. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 60,5’i Ramazan denilince akla ilk gelen geleneklerden birisi olan Ramazan davulcusu geleneğinin Ramazan ayı maneviyatını anımsatan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyor.

Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu: Tedbirlere güven de destek de tam
KORONAVİRÜS
Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu: Tedbirlere güven de destek de tam

Camiye gidememek vatandaşı üzdü

Ramazan Ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazanda camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazan iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3’ü Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

Ramazan ayı Türkiye’deki koronavirüs seyrini etkiler mi?

Katılımcıların yüzde 67,5’i Ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını ifade etti. Fakat bu süreçte Türk halkının Ramazan ayında sosyal mesafe kuralına yüzde 56,4 oranla uymayacağını belirtti.

En beğenilen iftar ve sahur programı sunucusu; Nihat Hatipoğlu

Araştırmada sorulan “Geçen yıl en beğendiğiniz iftar ve sahur programı sunucusu kimdir?” sorusuna yüzde 33,6 “Nihat Hatipoğlu”, yüzde 24,8 “Mustafa Karataş”, yüzde 14,5 “Ömer Döngeloğlu”, yüzde 11,7 “M. Fatih Çıtak” yanıtı verildi.

Areda Survey vatandaşa sordu: Sokağa çıkma yasağı gelsin mi sorusuna çoğunluk aynı yanıtı verdi
GÜNDEM
Areda Survey vatandaşa sordu: Sokağa çıkma yasağı gelsin mi sorusuna çoğunluk aynı yanıtı verdi

Areda'dan çok çarpıcı araştırma: Türk halkı koronavirüsün kasıtlı olarak üretildiğini düşünüyor
DÜNYA
Areda'dan çok çarpıcı araştırma: Türk halkı koronavirüsün kasıtlı olarak üretildiğini düşünüyor
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.