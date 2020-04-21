Koronavirüs sürecinde Ramazan ayı araştırması: Halkın yüzde 84,5’i virüsü oruca engel olarak görmüyor

Areda Survey, Türkiye’nin koronavirüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü. 2020’nin Ramazan ayına sayılı günler kalırken tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı İslam dünyası hiçte alışık olunmayan bir Ramazan ayı geçirecek.

2 bin 400 kişi katıldı

Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması’ gerçekleştirdi ve Türkiye’nin Korona virüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü.

Bağışıklığı korumak için oruç tutacaklar

Araştırma sonucu olarak, Türk halkı, Ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ancak halkın yarısı, iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların olacağından endişeli. 4 kişiden biri ise bağışıklığını korumak için oruç tutmayı tercih edecek.

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Virüs oruç tutmayı engel değil

Ramazan ayının koronavirüs dönemine denk gelince vatandaşların kafasında da ikilemler oluştu. “Ramazan ayı ertelenebilir mi?” gibi sorular da gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamayla böyle bir ertelemenin mümkün olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,6’sı erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5’i bu yıl Ramazan ayında oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5.

Araştırma şirketi Areda Survey'ın yapmış olduğu çalışmanın genel değerlendirmesi.

Orucu İslam'ın şartı olduğu için tutanlar çoğunlukta

Katılımcıların yüzde 34,0’ı Ramazan ayında oruç tutmama sebebinin “Sağlık sorunları, yaşlılık” olduğunu belirtirken, yüzde 29,5’i “Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak” için oruç tutmayacağını ifade etti. Yüzde 75,3 koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bağışıklık sistemini etkileyeceğinden endişe etmiyor. Oruç tutanların yüzde 87,8’i ise orucu “İslam’ın şartı” olduğu için tuttuğunu belirtti.

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Ramazan pidesi ve davulcu olmalı

Araştırmada sorulan “Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,6’sı “Evet” yanıtını verdi. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 60,5’i Ramazan denilince akla ilk gelen geleneklerden birisi olan Ramazan davulcusu geleneğinin Ramazan ayı maneviyatını anımsatan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyor.

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Camiye gidememek vatandaşı üzdü

Ramazan Ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazanda camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazan iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3’ü Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

Ramazan ayı Türkiye’deki koronavirüs seyrini etkiler mi?

Katılımcıların yüzde 67,5’i Ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını ifade etti. Fakat bu süreçte Türk halkının Ramazan ayında sosyal mesafe kuralına yüzde 56,4 oranla uymayacağını belirtti.

En beğenilen iftar ve sahur programı sunucusu; Nihat Hatipoğlu

Araştırmada sorulan “Geçen yıl en beğendiğiniz iftar ve sahur programı sunucusu kimdir?” sorusuna yüzde 33,6 “Nihat Hatipoğlu”, yüzde 24,8 “Mustafa Karataş”, yüzde 14,5 “Ömer Döngeloğlu”, yüzde 11,7 “M. Fatih Çıtak” yanıtı verildi.

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