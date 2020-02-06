Dünya Aredadan çok çarpıcı araştırma Türk halkı koronavirüsün kasıtlı olarak üretildiğini düşünüyor
ASYA

Areda'dan çok çarpıcı araştırma: Türk halkı koronavirüsün kasıtlı olarak üretildiğini düşünüyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alıp yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüsün kurgu mu yoksa doğal bir salgın mı olduğu tartışılmaya başlandı. Şu ana kadar 30 binden fazla kişiyi etkileyen ve küresel ekonomiye de etki eden koronavirüsü Türk halkının da gündeminde. Areda'nın virüs algısına yönelik araştırmasında görüşlerini beyan eden vatandaşların yüzde 68,6'sı virüsün kasıtlı olarak üretilmiş ve salgına sebep olacak şekilde sızdırılmış olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 74'ü paniğin virüsten daha hızlı yayıldığı görüşünde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Araştırma şirketi Areda'nın 3-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 1.100 kişinin katıldığı ankete göre Tük halkının yüzde 62,8'si koronavirüsün doğal bir virüsten çok kurgulanmış bir olay olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 68,6'sı ise virüsün kasıtlı olarak üretilmiş ve salgına sebep olacak şekilde sızdırılmış olduğunu düşünüyor.

Önlenebilir

Vatandaşların büyük çoğunluğu ( yüzde 82,2) kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün önlenebileceğini düşünüyor.

Yüzde 45'i araştırmıyor

Virüsün yayılmasıyla birlikte sosyal medyada doğruluğu bilinmeyen birçok video paylaşılmaya başlandı. Katılımcıların yüzde 55,1'i bu içeriklerin doğruluk payını kontrol ederken yüzde 44,9 kontrol etmediklerini belirtti.

Panik virüsten hızlı yayılıyor

Katılımcılara sorulan "Koronavirüsü ile ilgili panik mi, yoksa salgın mı daha hızlı yayılmakta" sorusuna yüzde 74 oranında "panik" yanıtı verildi.

AA

Koca Yusuf Operasyonu gurur verici
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ise Çin'de virüsün ilk defa ortaya çıktığı Vuhan şehrinde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye edildiği 'Koca Yusuf operasyonunu' başarılı bir hamle olarak görüyor. Başta Türkler olmak üzere farklı milletlerden toplam 42 kişinin Çin'den Türkiye'ye getirilmesi katılımcılar tarafından yüzde 64,8 oranla 'gurur verici' olarak değerlendirildi.

DHA

Çin'de üretimi durdurmak ekonomik saldırıdır

Koronavirüs sebebiyle Çin'de Apple, Starbucks, IKEA gibi büyük firmaların üretimi durdurması konusunda katılımcılar yüzde 57,6 oranla bu durumun Çin'e yapılan ekonomik bir saldırı olduğunu düşünüyor.

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