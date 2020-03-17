Areda'dan dikkat çeken araştırma: Halkın yüzde 73'ü Sağlık Bakanlığının koronavirüs sürecini başarılı buluyor

Areda Survey araştırma şirketi tarafından Koronavirüs Algı Araştırması gerçekleştirildi. Bin 64 kişi arasında yapılan araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden 'Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması' CAWI ile gerçekleştirildi.

13- 16 Mart 2020 tarihinde yapılan saha çalışmasına katılanların yüzde 50,2'si kadın, yüzde 49,8'i de erkeklerden oluşmaktadır.

'Sizce korona salgını önlenebilecek midir? sorusuna yüzde 84,9 oranında evet yanıtı verilmiş. 'Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?' sorusuna ise yüzde 64,4 oranında evet yanıtı verildi.

Katılımcılar ılımlı

'Sizce vaya yakınlarınıza koronavirüsünün bulaşmasından endişeleniyor musunuz?' sorusuna da yüzde 69,8 oranında evet cevabı verildi.

Areda Survey araştırma şirketi

'Koronavirüsünden korunmak için herhangi bir önleyici tedbir/tedavi yöntemi denediniz mi?' sorusuna yüzde 48 oranında evet cevabı verildi.

sorusuna yüzde 48 oranında evet cevabı verildi.

Bakanlığın çalışmaları başarılı bulunuyor

'Sağlık Bakanlığının, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?' sorusuna ise yüzde 73,1 oranında evet yanıtı verildi.

'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasında, vakanın yaşandığı şehri açıklamamasını nasıl buluyorsunuz?'sorusuna da katılımcıların yüzde 57,1'i doğru buluyorum dedi.

'Televizyonda koronavirüsüyle ilgili açıklama yapan uzmanların açıklamalarına güveniyor musunuz?' sorusuna da katılımcıların yüzde 58'i evet diye cevap verdi.

' Türkiye'de de görülen koronavirüs vakasından sonra el dezenfektanı ve kolonya vb. tüketim mamüllerinin fiyatlarını arttıracak fırsatçılık yapanlara karşı Ticaret Bakanlığının Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması'nı hayata geçirilmesini nasıl buluyorsunuz? ' sorusuna

' sorusuna Bir değişiklik olacağını sanmıyorum diyenler yüzde 21,5

Cezalar arttırılmalı, yerinde bir karar olmuş diyenler ise yüzde 78,5.

' Türkiye'de ilk koronavirüs vakası yaşandıktan sonra ne gibi önlemler aldınız? ' sorusuna verilen yanıtlar da şu şekilde:

' sorusuna verilen yanıtlar da şu şekilde:

Sağlık bakanlığının ilan ettiği 14 kuralı uygulamaya başladım diyenler yüzde 35,6

Hiçbir önlem almadım diyenler yüzde 22,4

El dezenfektanı aldım, kullanmaya başladım diyenler yüzde 19,4

Kolonya aldım, kullanmaya başladım diyenler diyenler yüzde 18,7

Eldiven ve maske aldım, kullanmaya başladım diyenler yüzde 2

Gıda stoğu yaptım diyenler ise yüzde 1,9

'Türkiye'de koronavirüs vakası yaşandıktan sonra okulların tatil edilmesini doğru buluyor musunuz?' sorusuna yüzde 92,8 oranında evet dendi.

' Futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını doğru buluyor musunuz? ' sorusuna ise

' sorusuna ise Seyircisiz oynansın, doğru buluyorum diyenler yüzde 92,5

Seyirci ile oynanmalı, yanlış buluyorum diyenler yüzde 7,5

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