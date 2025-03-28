Muhabbeti görüp iftara geldik

Amsterdam Fatih Camii Derneği Başkanı Fikret Önder, "Ramazan birlik, beraberlik ve sevgi ayı. Biz de bu duyguları camimizin etrafındaki Hollandalı komşularımızla birlikte yaşıyoruz. Onları kendi soframıza davet ederek hem komşuluk sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz hem de İslam'a ve camiye ısınmalarını sağlıyoruz" dedi. İftara katılan Jordaan Mahallesi sakinlerinden Jet Beers, "Benim için Ramazan'ın anlamı biraraya gelmek, bağlantı kurmak, en derin düşüncelerimizi paylaşmak ve başkalarını düşünmektir" dedi. Beers, bir kez oruç tutmayı denediğini belirterek "Zordu evet ama sonrasındaki iftar gerçekten güzeldi" diye konuştu. Caminin hemen arkasında oturan mahalle sakini Maximilian Terstappen de şunları söyledi: "Caminin arka kapısından yürüyünce doğrudan benim evime varıyorsunuz. Bu yüzden her zaman caminin önünden geçiyoruz ve içeride neler olup bittiğini hep merak ediyoruz." Daha önce iftara katılmadığını belirten Terstappen, gençliğinde annesinin ve kardeşinin yönlendirmesiyle bir kez oruç tutmayı denediğini anlattı. Terstappen, "İslam'la herhangi bir bağlantımız olmamasına rağmen Ramazan'ın nasıl bir duygu olduğunu görmek istedim. İslam'a ilgi gösterip derinlemesine araştırmadım ama özellikle caminin ön tarafından her geçişimde, içeri girip çıkan, birbiriyle sohbet eden ve iyi vakit geçiren birçok insanın olması çok güzel görünüyordu" şeklinde konuştu.