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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan alışverişine aç çıkmayın

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Av. Dilek Gündoğan, Ramazan alışverişine çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ramazan alışverişine aç, yorgun ve uykusuzken çıkılmaması gerektiğini aktardı.

IHA
TÜKODER Eskişehir Şube Başkanı Av. Dilek Gündoğan, vatandaşları Ramazan alışverişi konusunda uyardı.
TÜKODER Eskişehir Şube Başkanı Av. Dilek Gündoğan, vatandaşları Ramazan alışverişi konusunda uyardı.

Gündoğan, “Tüketicilerimiz aç, yorgun ve uykusuzken, çok sıcak saatlerde, kalabalıklarda, sinirli ve stresli olduklarında alışveriş yapılmamalıdır. Tüketicilerimiz mutlaka alışveriş listesi hazırlarken planlı ve bilinçli alışveriş yapmalıdır. Tüketim Ramazan ayında diğer aylara göre yüzde 30 arttığı görüldüğünden israfın önlenmesi adına tüketicilerimizin sadece ihtiyaçları kadar alışverişlerini yapmalarını sağlıklı ve güvenilir gıda almalarını istiyoruz” dedi.

Ürünlerin etiketlerine dikkat edin

Ramazan ayı içerisinde denetimlerin artması gerektiğini ifade eden Gündoğan, “Geçtiğimiz yıllarda yapılan denetimlerde özellikle ramazan ayında sağlığımızı tehlikeye sokacak tarihi geçmiş veya bozuk gıdaların alışverişin arttığı gün ve saatlerde piyasaya sürüldüğü görülmüştür. Tüketicilerimizin Ramazan ayında yaptıkları alışverişlerde gıda satın alırken etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamalarını; et ve et ürünlerinde sağlık kontrolünün yapıldığına ilişkin damganın olmasına dikkat etmeliler. Tüketicilerimiz almış oldukları gıdalar ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı’na yapabilirler” dedi.

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