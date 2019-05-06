Ramazan Ramazan sigarayı bırakmak için önemli bir fırsat
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan sigarayı bırakmak için önemli bir fırsat

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara tiryakisi olan kişilerin ramazan ayında, sigarayı tamamen hayatlarından atabileceklerini belirtti.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Sigara içen kişilerin iftar saatine kadar, oruçlu olmaları nedeniyle, çok uzun saatler sigaradan uzak durduklarını vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, "Günün çok uzun bir bölümünde sigara içmeyen, sigara ve dumanından uzak duran tiryakiler, biraz daha sabrederek ve direnerek, sigarayı hayatlarından tümüyle çıkarabilirler. 11 Ayın Sultan’ı Ramazan, sigarayı bırakmak için de çok önemli bir fırsat ve rahmet ayıdır” dedi.

Prof. Dr. Akdur, iftar saatinde orucu sigara ile açmanın ve arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, "Uzun saatler, sigaradan ve zararlı etkilerinden uzak kalan vücudu ne iftar saatinde ne de sonrasında sigara içerek perişan etmeyelim. Hazır uzun saatler sigaradan uzak durmuşken, hayatımızdan sigarayı tümüyle çıkaralım. Vücudumuz da, sağlığımız da rahata kavuşsun” diye konuştu.

Akdur, sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını ifade etti.

Sigaranın başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine yol açtığına dikkat çeken Akdur, "Sigara ayrıca peptik ülser, kronik bronşit, felç, astım, reflü, erken menapoz, diş eti iltihabı, kemik erimesi ve katarakt hastalıklarına da zemin hazırlarken, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

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Genç nesil için büyük bir tehdit oluşturuyor

Kanser, koroner kalp damar ve bir çok hastalıktan korunmak için atılacak ilk adımın sigara ve dumanından uzak durmak olduğunu ifade eden Akdur şunları söyledi: “Sigara dumanı ‘pasif içici’ durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara özellikle genç nesil için büyük bir tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi birçok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki, bir çok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar."

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