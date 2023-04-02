Teheccüd ayı Ramazan

Gecenin en tatlı anında uyanmak ve Rabbin huzuruna durmak.

Cümle âlem lisanı hâl ile zikirde, kurt kuş uykudayken divana durmak.

Sıcacık yataktan kalkıp kışın soğuğunda, yazın sıcağında kıyam etmek.

Nefis ve şeytanın bin bir gerekçeyle yatağa mıhladığı bir anda ruhani sese kulak vererek bu iki hainin umutlarını paramparça etmek.

Gecenin karanlığını bir nur iklimine, rahmet, inayet, mağfiret aydınlığına çevirmek.

Gündüzün yapacağı işler içerisinde Rabbinin emirlerine uyma konusunda bir manevi hazırlık aşamasını icra etmek.

Farz namazlardan sonra en faziletli bir namaz.

Kur'an-ı Kerim’de farklı yerlerde zikredilen, tavsiye edilen bir ibadet.

Günlerin uzadığı kış gecelerinde müminler için bahar gibi tatlı bir ibadet vesilesi.

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Bizler için bir nafile, sünneti seniyye, Efendimiz Aleyhisselam için ise bir vecibe. Nübüvvetin ilk döneminde kendisine farz kılınan bir kulluk sunumu.

Gecenin o derin sükûnetinde ellerini, bedenini, gönlünü Rabbine yönelterek, yaratılmış sayısız mahlûkatın şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit şerrinden; o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların göğüslerine vesveseler fısıldayan gerek cinlerin, gerek insanların oluşturacağı fitnelerden, tehlikelerden, şafak aydınlığının Rabbine, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınmak.

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Gece uyanıp en az iki en çok sekiz rekât nafile namazı, gece namazı kılmak.

Teheccüd namazı, gece kılınan bir namazdır. Yatsıdan sonra uyuyup kalkmak, abdest alıp huzura durmaktır.

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“Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18)

“Gece namazını kılın; çünkü bu sizden önceki sâlih kulların devam ettiği, Allah’a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir”(Tirmizî, Daavât, 101)

Allah Resulü, teheccüd namazına ailesini kaldırır, birbirini uyandıran eşlere de dua ederdi.

Hz. Peygamber (sav) gecenin tamamını veya büyük bir kısmını gece ibadetine, zikre ayırmayı uygun görmemiştir. Ailenin hakkını, ilerinin takibini ihmal etmemek gerektiğini emretmiştir. Sadece Ramazan ayında bu konuda yoğunlaşmıştır. Özellikle de son on günde…

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“Ya Rab! Her hamd Senin içindir.

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Sen, göklerin ve yerin ve bunlardaki her şeyin daimi müdebbirisin.

Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun.

Sen göklerin ve yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibisin. Sen haksın, senin vaadin de haktır. (Ahirette) seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennetin de haktır, Cehennemin de haktır. Peygamberin de haktır, Muhammed (sav) de haktır. Kıyamet günü de haktır.

Ya Râb! Ancak sana itaat ettim. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim, yalnız senin delillerine dayanarak mücadele ettim.

Ya Râb! Önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve aşikâra işlediğim (bütün) günahlarımı bağışla!

Allah’ım! İbadete layık ilah ancak sensin.”

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İdrak ettiğimiz şu Ramazan günlerinde, gecelerimizi bereketli geçirmenin bir fırsatı geldi işte.

Gece hayatı Rabbimizin rızası üzere geçirmek hepimiz için kolay olsun, hayırlı olsun.***





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