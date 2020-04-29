Ülkelere göre oruç tutma süreleri: İzlanda’da 18 Arjantin’de 12 saat oruç tutuluyor

Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünya namaz vakitleri takvimine göre, bugün 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 18 saat 19 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat 8 dakika sürüyor. Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

İngiltere

NORVEÇ'TE 17 SAATLİK ORUÇ

Oruç tutulan süre bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 17 saat 27 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 17 saat 21 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 16 saat 54 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 52 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 16 saat 52 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 16 saat 30 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 16 saat 24 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 16 saat 10 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 16 saat 1 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 30 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 22 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 21 dakika oldu. Öte yandan iftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 5 saat 41 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 6 saat 33 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 saat 39 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da ise 7 saat 6 dakika oldu.

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