Uzman isim uyardı: İftarda besin tüketimi 2,5 saate yayılarak yapılmalı

“Bu süreçte beslenme büyük önem taşırken, özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet ve kanser gibi kronik hastalığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerekir. İnançları gereği oruç tutmak isteyen bu kişilerin, beslenmeye özen göstermemeleri halinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları mümkündür. Sahurda yeterli ve dengeli beslenmek; gün boyu tokluk hissinin korunmasına, kan şekerinin aşırı düşmemesine ve mide hassasiyeti, gaz, şişkinlik gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca uzun yaz günlerinde açlık ve susuzlukla daha rahat mücadele edilmesini sağlar. İftar sırasında süt, kefir, ayran gibi içecekler ile geleneksel olarak komposto suyu ve limonata tercih edilebilir. Bu içecekler hem susuzluğu azaltır hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar”