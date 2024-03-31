Samsun yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından takip edilecek. 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanan verilere göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılacak oylamada binlerce sandık görevlisi yer alacak. YSK tarafından seçim yasağının kaldırılmasıyla beraber 31 Mart Samsun seçim sonuçları sorgulanabilecek.

Samsun Seçim Sonuçları 2024

Samsun yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erecek.

31 Mart seçimlerinde kaç oy kullanılacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise o sandıkta oy kullanabilecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırlarında yaşayanlar: Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti,

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE yaşayanlar: Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek:

-BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

-TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,

-MAVİ: Belediye Başkanları,

-SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Samsun Hakkında

Samsun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve tarihi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Sahip olduğu Karadeniz sahil şeridi, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla dikkat çeker. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kurtuluş savaşı ateşinin yakıldığı şehir olmasıyla da tarihî bir öneme sahiptir. Samsun, tarım ürünleri üretimiyle bilinir ve özellikle fındık yetiştiriciliği ön plandadır. Endüstriyel faaliyetlerin yanı sıra turizm de şehir ekonomisinde önemli bir role sahiptir; doğal güzellikleri, plajları ve tarihi mekanları ziyaretçileri cezbeder. Ayrıca, eğitim ve kültür alanında da gelişmiş bir şehirdir; Samsun, yerel ve ulusal etkinliklere ev sahipliği yapar ve birçok üniversiteye ev sahipliği yapar.







