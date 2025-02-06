Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Samsun'da okullar tatil mi? Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Samsun'da okullar tatil mi? Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

00:046/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil açıklaması
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil açıklaması

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Samsun'da da gerçekleşti. Öğrencilerin heyecanla beklediği haber İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Peki Samsun'da yarın okullar tatil mi?

Samsun'da etkisini arttıran kar yağışı sonrasında resmi açıklamalar yapıldı. Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği tatil ile ilgili gelişmelerin ardından il milli eğitim müdürlüğü açıklamalarda bulundu.


SAMSUN'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?


Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü için ara verildiği bildirildi.


Eğitime ara verilen okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr/www/ilimizde-etkili-olan-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-06-subat-2025-persembe-gunu-egitim-ogretime-1-bir-gun-sureyle-ara-verilen-ilce-ve-okullarimiz-hava-kosullari-durumuna-gore-tablo-guncellenecektir/icerik/3456" adresinden ulaşılabilecek.

#Samsun
#Kar tatili
#Okullar tatil mi
#Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi