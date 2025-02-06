Samsun'da kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Samsun'da da gerçekleşti. Öğrencilerin heyecanla beklediği haber İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Peki Samsun'da yarın okullar tatil mi?
Samsun'da etkisini arttıran kar yağışı sonrasında resmi açıklamalar yapıldı. Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği tatil ile ilgili gelişmelerin ardından il milli eğitim müdürlüğü açıklamalarda bulundu.
SAMSUN'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü için ara verildiği bildirildi.
Eğitime ara verilen okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr/www/ilimizde-etkili-olan-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-06-subat-2025-persembe-gunu-egitim-ogretime-1-bir-gun-sureyle-ara-verilen-ilce-ve-okullarimiz-hava-kosullari-durumuna-gore-tablo-guncellenecektir/icerik/3456" adresinden ulaşılabilecek.