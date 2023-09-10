Samsunspor milli ara sebebiyle ara verilen Trendyol Süper Lig 5. hafta hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar hazırlık maçı kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’u konuk edecek. Peki, Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.