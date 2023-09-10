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Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor 5. hafta hazırlıkları kapsamında 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak. Bu hafta Süper Lig ve 1. Lig’e Euro 2024 Elemeleri grup maçları sebebiyle milli ara verildi. Bu kapsamda takımlar bu haftayı hazırlık maçlarıyla geçirecek. Giresunspor ile oynadığı son 4 maçı kazanamayan Samsunspor 1. Ligde yeşil-beyazlıları en son 2017 yılında mağlup etti. Peki, Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

11:21 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor milli ara sebebiyle ara verilen Trendyol Süper Lig 5. hafta hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar hazırlık maçı kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’u konuk edecek. Peki, Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor - Giresunspor hazırlık maçı bugün saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.


#Samsunspor
#Giresunspor
#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
13 dakika önce
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Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?