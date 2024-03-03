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Seçimde görev alacaklara ne kadar ücret ödenecek? Sandık memurları, parti üyeleri, bina sorumlusu ücretleri YSK tarafından belirlendi

YSK sandık görevlisi başvuru ekranı 2024 seçimlerinde görev almak isteyen kişilerce, seçime iki aydan az bir süre kala merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkan ve üyeleri ile ilk, ilçe seçim kurulu üyelerine ve seçim müdürlüğü personeline ödenecek ücret belli oldu. Peki sandık kurulu başkanı, sandık memurları, parti üyeleri, bina sorumlusu ücretleri ne kadar?

10:29 - 3/03/2024 الأحد
Güncelleme: 10:30 - 3/03/2024 الأحد
Yeni Şafak
Sandık görevlisi ücretleri 2024
Sandık görevlisi ücretleri 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi başvuru tarihleri gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında belediye başkanlığı ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye’nin 81 ilinde kurulan sandıklarda binlerce görevli mesai harcamıştı. Peki, Sandık görevlisi ücretleri 2024 ne kadar? Sandık kurulu başkanı, sandık memurları, parti üyeleri, bina sorumlusu ücretleri ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 31 MART 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 31 MART 2024

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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