İlk tur sonucuna en yakın tahminler yapan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Erdoğan yüzde 53'ün üstünde oy alacak

Türkiye, 14 Mayıs pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yüksek katılımla büyük bir demokrasi şöyleni yaşadı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi birinci sırada bitirmesi takip etti. Seçmenler, 28 Mayıs tarihinde tekrar sandığa gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.

14 Mayıs seçimleri öncesinde yayınladığı anket sonuçları, seçimin ilk turuna en yakın sonuçlar veren OPTİMAR Araştıra Başkanı Hilmi Daşdemir tvnet yayınında 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim için konuştu.

Yüzde 53'ün üzerine çıkması kuvvetle muhtemel

Sandığa katılım oranının seçimi sonuçlarını belirleyecek etken olduğunu belirten Daşdemir, Eğer AK Parti tabanında bir rehavet olmazsa Erdoğan seçimin ikinci turunu rahatlıkla kazanacaktır. Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu değil rehavettir." şeklinde konuştu.

AK Parti tabanının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehavete kapılmadığı sürece seçimi kazanacağını söyleyen Daşdemir şöyle devam etti:

"Bu oranın yüzde 53, 54 gibi bir oran olması kuvvetle muhtemel. Daha önceki yaptığımız araştırmalarda ikinci tur tahminleri biraz daha farklıydı. Şuan bir oy oranı açıklamayacağım. 53'ün üzerine çıkabilme ihtimali var. İkinci turda seçime katılım sandığın akıbetini belirleyecektir."







