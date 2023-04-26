Muharrem İnce Davutoğlu ve Babacan'ı topa tuttu: CHP listelerinde garanti yerlere yerleşip tuzak kuruyorlar

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Muharrem İnce'yle ilgili bir soruyu yanıtlamıştı. Babacan, "İnce ikinci tura kalırsa kendisine oy vermem" demişti.

Bu sözlerin ardından Muharrem İnce'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. İnce, "Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." dedi.

'İnce ikinci tura kalırsa oy vermem' tartışması

FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğini daha önce de söylediğini belirten İnce, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı.

Yedili Masa'yı yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:

'Davutoğlu halasını bile ikna edememiş'

“Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor. Sayılı günler kaldı. Ancak altılı masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor.

'Babacan tabanının CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor'

Sayın Babacan, ‘Tabanımızın hepsinin CHP’ye oy vermeyeceğini, CHP’lilere ilettik’ diyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesini tartıştırıyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demekle aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor.

'Bu Türkiye'ye bir tuzaktır'

Yani bunun Türkiye meali şudur: 'Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster CHP’ye oy verin, ister vermeyin’ diyor. Bu Türkiye’ye bir tuzaktır. Milletimize nasıl bir kazık ataklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır.

CHP ve İYİ Parti'ye çağrı

Bunun doğrusu, CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz, CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye’ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız.”











