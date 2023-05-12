Peygamber soyundan geliyormuş!

İstanbul Fatih ve Eyüpsultan’da kurulan İYİ Parti stantlarında, 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldiğini savunan bir kitap dağıtılıyor. “Akşehirli Seyyid Mahmud Hayrani ve Kılıçdaroğlu” adlı kitabın CHP 22., 23. ve 24. Dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından yazıldığı ve Ocak 2023 tarihinde basıldığı ortaya çıktı. Kitapta dikkat çeken ifadeler yar alıyor. Kitabın önsözünde Kılıçdaroğlu’nun Konya Akşehir’de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayrani’nin akrabası, Kureyşan Ocağı mensubu olduğu ve Seyyid soyundan geldiği iddia ediliyor. Seyyid Mahmud Hayrani, Nasreddin Hoca, Hızır Bey Çelebi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı soydan geldiği öne sürülüyor. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt’ın da Seyyid Mahmud Hayrani’nin Evlad-ı Resul soyundan geldiği belirtiliyor. İYİ Parti teşkilatının bu kitabı muhafazakar semtlerde dağıtması dikkat çekti.