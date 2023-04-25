PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı bir programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün bir yayında kullandığı, teröristlerin kendilerine verdiği destek için "
Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
" ifadelerine yüklendi.
Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak kirini sermaye yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, "Bundan daha büyük kir mi var?
HDP ile kol kola yürüyeceksiniz, PKK ile kol kola yürüyeceksini
z. Tezkerede CHP'ye gıkı çıkmadı. CHP tezkere hayır diyor. Oradaki insanların tamamını PKK ve PYD'ye bırakıyor." şeklinde konuştu.
Allah sizi ıslah etsin: Tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan
Allah sizi ıslah etsin: Tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan
Suriye tezkeresinin engellenmesine tepki gösteren ve terör örgütünün bölgede bir terör devleti kurmak istediğini belirten Soylu, "
Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Merak Akşener'de biliyor.
Meral Akşener şunu duymuyor mu, '
Tutsaklar serbest bırakılacak'
bir tek cümle söyleyemez mi ya.
Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim?
Demirtaş, Öcalan
." dedi.
FETÖ'yü tekrar devlete koyacaklar
FETÖ'yü tekrar devlete koyacaklar
Yedili Masa'nın tek derdinin Erdoğan'ı göndermek olduğunu belirten Soylu, "Bütün bunların tamamı gözümüz önünde oluyor, 15 Temmuz'u yapanları tekrar devlete koyacaklar. Bunu il il gezip anlatıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar, peki kim geliyor?.
Koskoca ayaklarıyla beraber Amerika geliyor, bunu görmüyor musunuz?"
ifadelerini kullandı.
Soylu konuşmasının sonunda Akşener'e tekrar seslenerek, "Meral Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." dedi.
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44 dakika önce