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Seçim

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin

Yedili Masa'nın PKK ile ilişkili olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'e yüklendi. "HDP ve PKK ile kol kola yürüyorsunuz" ifadeleriyle Akşener'in, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe sessiz kaldığını belirten Soylu, Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye de sesinin çıkaramadığını açıkladı. Soylu, "Bir terör devleti kuracaklar. Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Meral Akşener de biliyor. Akşener şunu duymuyor mu? 'Tutsaklar serbest bırakılacak' bir tek cümle söyleyemez mi? Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan. Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." şeklinde konuştu.

23:11 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı bir programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün bir yayında kullandığı, teröristlerin kendilerine verdiği destek için "
Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
" ifadelerine yüklendi.
Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak kirini sermaye yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, "Bundan daha büyük kir mi var?
HDP ile kol kola yürüyeceksiniz, PKK ile kol kola yürüyeceksini
z. Tezkerede CHP'ye gıkı çıkmadı. CHP tezkere hayır diyor. Oradaki insanların tamamını PKK ve PYD'ye bırakıyor." şeklinde konuştu.

Allah sizi ıslah etsin: Tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan

Suriye tezkeresinin engellenmesine tepki gösteren ve terör örgütünün bölgede bir terör devleti kurmak istediğini belirten Soylu, "
Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Merak Akşener'de biliyor.
Meral Akşener şunu duymuyor mu, '
Tutsaklar serbest bırakılacak'
bir tek cümle söyleyemez mi ya.
Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim?
Demirtaş, Öcalan
." dedi.

FETÖ'yü tekrar devlete koyacaklar

Yedili Masa'nın tek derdinin Erdoğan'ı göndermek olduğunu belirten Soylu, "Bütün bunların tamamı gözümüz önünde oluyor, 15 Temmuz'u yapanları tekrar devlete koyacaklar. Bunu il il gezip anlatıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar, peki kim geliyor?.
Koskoca ayaklarıyla beraber Amerika geliyor, bunu görmüyor musunuz?"
ifadelerini kullandı.

Soylu konuşmasının sonunda Akşener'e tekrar seslenerek, "Meral Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." dedi.




#Süleyman Soylu
#Meral Akşener
#PKK
#HDP
#FETÖ
44 dakika önce
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