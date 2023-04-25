PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, HDP’nin terörist başı Öcalan’ın serbest bırakılacağına yönelik vaatleri değerlendirerek, “Bu konuda anlaşmamı oldu. Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi. Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7’li masaya destek veriyor. Bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz” dedi.