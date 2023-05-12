Talimat gibi talepler: Avrupa basını Kılıçdaroğlu’na 10 maddelik listeyi verdi

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake’in seçim sürecinde 7’li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.
Dış basına verdiği röportajlarda Türkiye’yi şikayet eden ve “ne derseniz yapacağız” cesareti veren 7’li Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’na, Avrupa’dan talimat gibi bir talep listesi geldi. Alman haber sitesi RND, “Dünyanın bir Erdoğan halefinden değiştirmesini beklediği maddeler” başlıklı bir yazı yayımlandı. Batı’nın Erdoğan’dan memnun olmadığını ve Avrupa toplumunun Türkiye’de hükümetin değişmesini beklediğini kaydeden site, buyurgan bir üslupla Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde yapması gereken adımları listeledi.
SURİYE’DEN ÇEKİL
Türk ordusuna “işgalci” diyen RND, seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu’na, “Türk askeri Suriye’de işgal ettiği bölgelerden çekilmeli” skandal ifadesine yer verdi. PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye yönelik operasyonların durması gerektiği belirtilen yazıda, Kılıçdaroğlu’na terör koridorunun oluşmasına müdahale etmemesi gerektiği belirtildi.
KAVALA VE DEMİRTAŞ’I SERBEST BIRAK
Bir sonraki maddede 7’li Masa adayına “Kavala ve Demirtaş’ı serbest bırak” denildi. 37 kişinin ölümüne neden olan 6-7 Ekim olaylarından tutuklu bulunan Demirtaş’ın ve Gezi Parkı davasında hüküm giyen Osman Kavala’nın masum gösterildiği yazıda, hapisteki diğer FETÖ’cü ve PKK’lıların da salınması gerektiği kaydedildi.
ALMANYA’DAKİ TÜRKLERE SIRTINI DÖN
Haber sitesi, başka bir maddede Ankara’nın Almanya’daki camiler üzerinde etkisinden şikayetçi oldu. Yazıda, “DİTİB’in Ankara’ya bağımlılığı büyük bir sorun” iddiasıyla Kılıçdaroğlu’na Almanya’daki Müslümanlara sırtını dönmesi gerektiği söylendi.
AB’YE GİRMEK İÇİN TALİMATLARA UY
Sonraki maddede AB ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. Erdoğan’ın AB ile gerilime neden olan kişi olarak bahsedildiği talimat listesinde, “Türkiye’nin AB’ye katılma şansı artık çok az” denilerek Kılıçdaroğlu’na Avrupa topluluğunu memnun etmek için çok çalışması ve talimatlara uyması gerektiği mesajı verildi.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ET
Bir sonraki maddede RND, Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Skandal çağrıda Batı’nın Kılıçdaroğlu’ndan bu kapsamda büyük bir beklentisi olduğunun altı çizilirken, günümüzde Azerbaycan’a verilen destekten de şikayet edildi. Yazıda, “Türkiye’nin kendi tarihi ile “yüzleşmesi” gerektiği ve yeni Türk hükümetinin “uluslararası toplumun saygın bir üyesi” olabilmek için bu konuyla ilgilenmesi, kısacası sözde “soykırım suçlamasını kabul etmesi gerektiği” belirtildi.
ATİNA’YA GÖZ YUM
Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tutumundan şikayetçi olan RND, Kılıçdaroğlu yönetiminden bu gerginliğe son vermesi çağrısında bulundu. Atina’nın adaları silahlandırmasına verilen tepkiler eleştirilirken, “Erdoğan adalarda hak iddia ediyor. Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyor” sözleri ile mesnetsiz eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun Yunanistan’la gerilime yol açacak politikalar izlememesi gerektiğine vurgu yapıldı.
PKK’NIN ÖZERKLİK TALEBİNİ KABUL ET
Başka bir maddede, Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın taleplerine karşılık vermesi gerektiği savunuldu. Kürtçe’nin tanınması gerektiğini belirten site, Türk hükümetinin özerklik taleplerini kabul etmesini istedi.
KIBRIS’TAN ELİNİ ÇEK
Türkiye’nin Kıbrıs’taki pozisyonundan Avrupa toplumunun rahatsız olduğunu belirten RND, “Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki iddialarından ve hakimiyetinden vazgeçmesini” istedi. Yazıda, KKTC’nin deniz yetki alanının olmadığı ve Türkiye’nin Mavi Vatan’daki haklarından feragat etmesi gerektiği savunuldu. AB’nin Türkiye’nin katılım müzakerelerinde “Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) tanıması” şartını hatırlatan RND, “Türkiye’nin AB’ye katılımında en büyük engel” olarak nitelendirdiği tutumundan Kılıçdaroğlu yönetiminde vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.
İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİNİ ONAYLA
Terör örgütleri ile bağı nedeniyle Türkiye’nin NATO’ya katılımını veto ettiği İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edilmesi talep edildi. Türkiye’nin “onursuzlukla” itham edildiği küstah yazıda, Rusya’dan hava savunma sistemleri olan S-400’lerin satın alınması da eleştirilen bir diğer konu oldu. Başka bir talimatta, Türkiye’nin dış politikadaki tutumu hedef alındı. Türkiye’nin Rusya’yı karşısına alması gerektiği, Batı’nın yaptırım furyasına katılmasının zaruri olduğu kaydedildi.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI GERİ GETİR
Bir diğer skandal talepte ise, başörtüsü yasağının geri getirilmesi gerektiği belirtildi. “Sessiz İslamlaştırma” başlıklı talepte Erdoğan’ın başörtüsü yasağını kaldırmasından şikayet edildi. Söz konusu hamlenin laikliği tehdit ettiği belirtildi. CHP yönetiminde bu yasağın uygulandığını hatırlatan RND, Kılıçdaroğlu’ndan bu minvalde adım atmasını beklediklerini belirtti.
S-400’lere hurda dedi
Seçime günler kala 7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Batı medyasına güzel gözükmek için kullandığı skandal ifadelere bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine “hurda” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye şu anda dünyanın en pahalı hurdalarına sahip” dedi. Muhalefetin adayı, NATO ve ABD’nin talebiyle doğru orantılı olarak S-400’leri hangara kaldırma vaadini de yineledi. Yazıda Kılıçdaroğlu’ndan eski Maliye Bakanı olarak bahsedilmesi de dikkaten kaçmadı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Maliye Bakanlığı” yaptığını söylemişti. Kılıçdaroğlu’na hiçbir hükümet tarafından bakanlık görevi verilmedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, LGBT’lilere özgürlükler tanıyacağı vaadini de yineledi.