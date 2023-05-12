Talimat gibi talepler: Avrupa basını Kılıçdaroğlu’na 10 maddelik listeyi verdi

Dış basına verdiği röportajlarda Türkiye’yi şikayet eden ve “ne derseniz yapacağız” cesareti veren 7’li Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’na, Avrupa’dan talimat gibi bir talep listesi geldi. Alman haber sitesi RND, “Dünyanın bir Erdoğan halefinden değiştirmesini beklediği maddeler” başlıklı bir yazı yayımlandı. Batı’nın Erdoğan’dan memnun olmadığını ve Avrupa toplumunun Türkiye’de hükümetin değişmesini beklediğini kaydeden site, buyurgan bir üslupla Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde yapması gereken adımları listeledi.

SURİYE’DEN ÇEKİL

Türk ordusuna “işgalci” diyen RND, seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu’na, “Türk askeri Suriye’de işgal ettiği bölgelerden çekilmeli” skandal ifadesine yer verdi. PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye yönelik operasyonların durması gerektiği belirtilen yazıda, Kılıçdaroğlu’na terör koridorunun oluşmasına müdahale etmemesi gerektiği belirtildi.

KAVALA VE DEMİRTAŞ’I SERBEST BIRAK

Bir sonraki maddede 7’li Masa adayına “Kavala ve Demirtaş’ı serbest bırak” denildi. 37 kişinin ölümüne neden olan 6-7 Ekim olaylarından tutuklu bulunan Demirtaş’ın ve Gezi Parkı davasında hüküm giyen Osman Kavala’nın masum gösterildiği yazıda, hapisteki diğer FETÖ’cü ve PKK’lıların da salınması gerektiği kaydedildi.

ALMANYA’DAKİ TÜRKLERE SIRTINI DÖN

Haber sitesi, başka bir maddede Ankara’nın Almanya’daki camiler üzerinde etkisinden şikayetçi oldu. Yazıda, “DİTİB’in Ankara’ya bağımlılığı büyük bir sorun” iddiasıyla Kılıçdaroğlu’na Almanya’daki Müslümanlara sırtını dönmesi gerektiği söylendi.

AB’YE GİRMEK İÇİN TALİMATLARA UY

Sonraki maddede AB ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. Erdoğan’ın AB ile gerilime neden olan kişi olarak bahsedildiği talimat listesinde, “Türkiye’nin AB’ye katılma şansı artık çok az” denilerek Kılıçdaroğlu’na Avrupa topluluğunu memnun etmek için çok çalışması ve talimatlara uyması gerektiği mesajı verildi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ET

Bir sonraki maddede RND, Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Skandal çağrıda Batı’nın Kılıçdaroğlu’ndan bu kapsamda büyük bir beklentisi olduğunun altı çizilirken, günümüzde Azerbaycan’a verilen destekten de şikayet edildi. Yazıda, “Türkiye’nin kendi tarihi ile “yüzleşmesi” gerektiği ve yeni Türk hükümetinin “uluslararası toplumun saygın bir üyesi” olabilmek için bu konuyla ilgilenmesi, kısacası sözde “soykırım suçlamasını kabul etmesi gerektiği” belirtildi.

ATİNA’YA GÖZ YUM

Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tutumundan şikayetçi olan RND, Kılıçdaroğlu yönetiminden bu gerginliğe son vermesi çağrısında bulundu. Atina’nın adaları silahlandırmasına verilen tepkiler eleştirilirken, “Erdoğan adalarda hak iddia ediyor. Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyor” sözleri ile mesnetsiz eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun Yunanistan’la gerilime yol açacak politikalar izlememesi gerektiğine vurgu yapıldı.

PKK’NIN ÖZERKLİK TALEBİNİ KABUL ET

Başka bir maddede, Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın taleplerine karşılık vermesi gerektiği savunuldu. Kürtçe’nin tanınması gerektiğini belirten site, Türk hükümetinin özerklik taleplerini kabul etmesini istedi.

KIBRIS’TAN ELİNİ ÇEK

Türkiye’nin Kıbrıs’taki pozisyonundan Avrupa toplumunun rahatsız olduğunu belirten RND, “Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki iddialarından ve hakimiyetinden vazgeçmesini” istedi. Yazıda, KKTC’nin deniz yetki alanının olmadığı ve Türkiye’nin Mavi Vatan’daki haklarından feragat etmesi gerektiği savunuldu. AB’nin Türkiye’nin katılım müzakerelerinde “Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) tanıması” şartını hatırlatan RND, “Türkiye’nin AB’ye katılımında en büyük engel” olarak nitelendirdiği tutumundan Kılıçdaroğlu yönetiminde vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİNİ ONAYLA

Terör örgütleri ile bağı nedeniyle Türkiye’nin NATO’ya katılımını veto ettiği İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edilmesi talep edildi. Türkiye’nin “onursuzlukla” itham edildiği küstah yazıda, Rusya’dan hava savunma sistemleri olan S-400’lerin satın alınması da eleştirilen bir diğer konu oldu. Başka bir talimatta, Türkiye’nin dış politikadaki tutumu hedef alındı. Türkiye’nin Rusya’yı karşısına alması gerektiği, Batı’nın yaptırım furyasına katılmasının zaruri olduğu kaydedildi.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI GERİ GETİR

Bir diğer skandal talepte ise, başörtüsü yasağının geri getirilmesi gerektiği belirtildi. “Sessiz İslamlaştırma” başlıklı talepte Erdoğan’ın başörtüsü yasağını kaldırmasından şikayet edildi. Söz konusu hamlenin laikliği tehdit ettiği belirtildi. CHP yönetiminde bu yasağın uygulandığını hatırlatan RND, Kılıçdaroğlu’ndan bu minvalde adım atmasını beklediklerini belirtti.

S-400’lere hurda dedi