Yurt dışında oy verme başladı: İlk oylar sandığa atıldı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak gurbetçiler için süreç başladı. 73 ülkede 156 temsilcilikte ve 44 gümrük kapısında kurulan sandıklarda oy verme işlemi dün itibarıyla başladı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin gurbetçi seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi sürecek. Temsilcilikler ve 44 gümrük kapısında gurbetçiler için 5 bin 40 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek, randevu alınmasına ise gerek olmayacak. YSK, Sudan’da yaşanan olaylardan sonra bu ülkede sandık kurulmayacağını açıkladı.

Diplomatik kuryelerle taşınacak

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs seçimleri için Tanzanya’dan ABD’ye kadar 73 ülkede sandık kurulmasına karar verdi. Yurt dışı seçmenin en çok bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya. Almanya’yı, Fransa ve Hollanda izliyor. 581 seçmenle Brezilya en az Türk seçmenin bulunduğu ülke. Yurt dışında oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra oylar yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca, Ankara’daki ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenli alanda tutulacak.

Devlete, millete hayırlı olsun

YSK kararıyla Türkiye genelinde 20 havalimanında sandıklar kuruldu. İstanbul’da İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dün sabah 08.00 itibarıyla da oy verme işlemi başladı. İstanbul Havalimanı’nda ilk oyu Avusturalya’nın başkenti Sidney’de yaşayan 61 yaşındaki Ferhat Kopuz kullandı. Kopuz, “40 yıldır Sidney’de yaşıyorum. Türkiye’ye hem tatil, hem de oy kullanmak için geldim. Devlete millete hayırlısı olsun” dedi. İkinci oyu kullanan Cemil Kurt da, “Angola’da yaşıyorum. Oyumu kullandım. Hayırlısı olsun” dedi.

İlk günden uzun kuyruklar oluştu

73 ülkede yaşayan yurt dışına kayıtlı seçmenler de sandık başına gitmeye başladı. Gurbetçilerin en çok yaşadığı ülkeler olan Almanya ve Fransa’da bu heyecan daha çok hissedildi. Almanya’da oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. En çok Türk vatandaşına ev sahipliği yapan ikinci ülke olan Fransa’nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı. Yavru vatan Kıbrıs’taki Türkler de seçim heyecanına ortak oldu. Başkent Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda ilk oylar kullanıldı. Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29 Nisan’da başlayarak 1 Mayıs’a kadar devem edecek. KKTC’deki 142 bin seçmen, Lefkoşa ve Gazimağusa’da 13 gün, Güzelyurt’ta 3 gün süreyle toplam 29 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Sınırda kapıları da hazır

17 sınır kapısında da oy verme işlemi başladı. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy’de, İran’a açılan sınır kapıları Kapıköy, Gürbulak ve Esendere ile Irak’a açılan Üzümlü Sınır Kapısı’nda Gürcistan sınırındaki Sarp ve Türkgözü Gümrük Kapısı ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda sandıklar kuruldu. Sandık kurulan diğer sınır kapıları ise şöyle: Aktaş, Sarp, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Akçakale ve Habur Kapıköy. Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.



















