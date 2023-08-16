SED yardımı
SED Ağustos ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını bildirdi. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla belli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle ödeme tarihi de merak konusu oldu. Peki SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar..
SED YARDIMI AĞUSTOS 2023 NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı Ağustos ayı ödemeleri henüz başlamadı. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen SED yardımı Ağustos 2023 ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
SED yardımının yatıp yatmadığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI
SED yardımı ödemeleri içim başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.