SED Ağustos ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını bildirdi. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla belli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle ödeme tarihi de merak konusu oldu. Peki SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar..