"Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) parası yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mart ayı için de gündemde. Şahsen ve e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilen SED hizmetinin ödemeleri, her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen SED destek tutarlarının Mart ayı ödeme günü hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Ödemelerin ayın 20’sine kadar tamamlanması bekleniyor.

MART SED ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan SED ödemeleri genellikle ayın 20'sine kadar hak sahiplerine ödenmiş oluyor. Ödemenin yattığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin durumu ''https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu''adresinden sorgulanabiliyor.

SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı başında SED ödemelerinin tutarında güncelleme yapıldı ve çocuk başında ödenen miktar 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya çıkarıldı.

SED YARDIMI NEDİR?