Özgün Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?
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Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?

Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Peki seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır? Diyanetin cevabı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?" sorusuna şu cevap verildi:

  • "Namazlar, vaktinde kılındığında nasıl kılınması gerekiyor idiyse aynı şekilde kaza edilirler. Buna göre yolculuk hâlinde kazaya kalan dört rekâtlı namazlar, ister yolculuk (sefer) hâlinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekât olarak kaza edilirler. Aynı şekilde yolculuk hâli dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekât olarak kılınır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 106-107).
  • Şâfiîlere göre ise seferde kılınmamış bir namaz ikamet halinde dört rekat olarak kaza edilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 396)."

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