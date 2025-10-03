Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.