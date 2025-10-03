Yeni Şafak
Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

16:143/10/2025, Cuma
TÜRKŞEKER 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 2026 yılı şeker pancarı fiyatlarını açıkladı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) üretim yılı şeker pancarı fiyatları kota tamamlama primi ile birlikte güncellendi. Peki Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı Nsosyal hesabından, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

