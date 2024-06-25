Selçuk Üniversitesi bölümleri

Selçuk Üniversitesi'nde birçok farklı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Üniversitenin kampüsü Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunmaktadır. Kampüs oldukça geniş bir alana yayılmış olup, içerisinde birçok eğitim binası, laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve öğrenci yurdu bulunmaktadır. Üniversitenin en çok tercih edilen programları arasında Tıp, Mühendislik, İktisat ve İdari Bilimler, Eğitim ve Güzel Sanatlar yer almaktadır.
Selçuk Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümleri (Fakülteler)
Akşehir İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Selçuk Üniversitesi 2 yıllık önlisans bölümleri (Yüksekokullar)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Selçuk Üniversitesi meslek yüksekokulları
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu
Akşehir Meslek Yüksekokulu
Atçılık Meslek Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
Bozkır Meslek Yüksekokulu
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Çumra Meslek Yüksekokulu
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
Hadim Meslek Yüksekokulu
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Ilgın Meslek Yüksekokulu
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
Kulu Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tasarım Meslek Yüksekokulu
Taşkent Meslek Yüksekokulu
Yunak Meslek Yüksekokulu
Selçuk Üniversitesi enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi konservatuvarlar
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Selçuk Üniversitesi rektörlüğe bağlı birimler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Selçuk Üniversitesi araştırma ve uygulama merkezleri
Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Mrk.
Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama Araştırma Merkezi
Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın, Aile ve Toplum Hizm. Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kazaları Araştırma Önleme ve Uygulama Merkezi
Klinik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Konya ve Yöresi Tarih Arş Merkezi
Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi
Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Genetik Araştırma Merkezi
Türk El Sanatları Uygulama Araştırma Merkezi
Türk Halk Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilenebilir ve Temiz Eneji Uygulama ve Araştırma Merkezi