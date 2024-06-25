|
Özgün

Selçuk Üniversitesi bölümleri

11 Nisan 1975 tarihinde Konya'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Selçuk Üniversitesi 23 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi 70.000'e varan öğrenci sayısı ve Türkiye'nin en büyük üçüncü kampüsüne sahip olması nedeniyle ülke üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İşte Selçuk Üniversitesi bölümleri.

17:27 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:29 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Konya Selçuk Üniversitesi bölümleri
Konya Selçuk Üniversitesi bölümleri

Selçuk Üniversitesi'nde birçok farklı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Üniversitenin kampüsü Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunmaktadır. Kampüs oldukça geniş bir alana yayılmış olup, içerisinde birçok eğitim binası, laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve öğrenci yurdu bulunmaktadır. Üniversitenin en çok tercih edilen programları arasında Tıp, Mühendislik, İktisat ve İdari Bilimler, Eğitim ve Güzel Sanatlar yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümleri (Fakülteler)

Akşehir İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi

Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Selçuk Üniversitesi 2 yıllık önlisans bölümleri (Yüksekokullar)

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Selçuk Üniversitesi meslek yüksekokulları

Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu

Akşehir Meslek Yüksekokulu

Atçılık Meslek Yüksekokulu

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu

Bozkır Meslek Yüksekokulu

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

Çumra Meslek Yüksekokulu

Doğanhisar Meslek Yüksekokulu

Güneysınır Meslek Yüksekokulu

Hadim Meslek Yüksekokulu

Huğlu Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Ilgın Meslek Yüksekokulu

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu

Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu

Kulu Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sarayönü Meslek Yüksekokulu

Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Taşkent Meslek Yüksekokulu

Yunak Meslek Yüksekokulu

Selçuk Üniversitesi enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi konservatuvarlar

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Selçuk Üniversitesi rektörlüğe bağlı birimler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Selçuk Üniversitesi araştırma ve uygulama merkezleri

Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Mrk.

Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama Araştırma Merkezi

Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın, Aile ve Toplum Hizm. Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kazaları Araştırma Önleme ve Uygulama Merkezi

Klinik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konya ve Yöresi Tarih Arş Merkezi

Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi

Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi

Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tıbbi Genetik Araştırma Merkezi

Türk El Sanatları Uygulama Araştırma Merkezi

Türk Halk Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yenilenebilir ve Temiz Eneji Uygulama ve Araştırma Merkezi

#Selçuk Üniversitesi
#Selçuk Üniversitesi bölümleri
#Selçuk Üniversitesi fakülteleri
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı: İşte listedeki ilk 10 kuruluş