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SGK'dan öğrencilere karşılıksız burs müjdesi! Eğitim ve öğretim yardımına nasıl başvurulur?

Okulların açılmasıyla her yıl birlerce kişi karşılıksız burs veren kurumları araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocukların okul ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere eğitim ve öğretim yardımı yapıyor. Peki SGK bursu nasıl alınır, şartları neler? SGK karşılıksız burs başvurusu nereden yapılacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SGK eğitim yardımı bursu sorgulama: SGK bursu nasıl alınır, şartları neler?
SGK burs başvurusu

SGK bursu hakkındaki haberimizde aklınıza takılan hemen hemen her sorunun cevabını bulabilirsiniz. SGK bursu nedir? SGK bursu kimlere verilir, başvuru nereden yapılır? SGK bursu ne kadar gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda.

SGK'dan öğrencilere müjdeli haber geldi. İhtiyaç sahibi olan binlerce kişi bu her yıl okulların açılmasıyla beraber bu yardımdan faydalanıyor. YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen kişilere toptan para ödemesi yapılıyor. İşte eğitim ve öğretim yardımı hakkında tüm merak edilenler...

SGK bursu kime veriliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocukların okul için olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere eğitim ve öğretim yardımı yapıyor.

SGK burs başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

SĞK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA!

SGK bursu kimlere veriliyor?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

- Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

- 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

- 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

- Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödeniyor.

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