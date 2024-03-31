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Sinop Seçim Sonuçları 2024 - Sinop Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Sinop Oy Oranları ve Sonuçları

Sinop seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Sinop ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Sinop seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Sinop seçim sonuçları ve belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde. 2024 Sinop oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz.

15:08 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:08 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sinop
Sinop
Sinop Seçim Sonuçları
Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Sinop seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Sinop 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Sinop Seçim Sonuçları 2024

Sinop ilçesi dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak
seçim 2024
sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve
na dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Sinop 2019 Türkiye yerel seçimleri

  • CHP- Barış Ayhan %56,6
  • AK PARTİ- Ali Çöpcü %40,4
  • SAADET- 306 %1,04

Sinop'un İlçeleri

Sinop Merkez

Ayancık

Boyabat

Durağan

Gerze

Saraydüzü

Türkeli

Sinop Hakkında

Sinop, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan tarihî ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehridir. Şehir, sahip olduğu eşsiz kıyı şeridi, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Karadeniz'in en kuzeyinde bulunan Sinop, birçok medeniyetin izlerini taşır ve tarih boyunca önemli bir liman şehri olmuştur. Sinop Kalesi, tarihi çarşısı, müzeleri ve kumsalları gibi turistik yerler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, doğal güzellikleri ve yeşillikleriyle de göz alıcıdır. Ayrıca, Sinop'un balıkçılık geleneği ve yöresel mutfağı da bölgenin kültürel zenginliğini yansıtır.



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