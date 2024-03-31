Sinop Seçim Sonuçları 2024
Sinop 2019 Türkiye yerel seçimleri
- CHP- Barış Ayhan %56,6
- AK PARTİ- Ali Çöpcü %40,4
- SAADET- 306 %1,04
Sinop'un İlçeleri
Sinop Merkez
Ayancık
Boyabat
Durağan
Gerze
Saraydüzü
Türkeli
Sinop Hakkında
Sinop, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan tarihî ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehridir. Şehir, sahip olduğu eşsiz kıyı şeridi, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Karadeniz'in en kuzeyinde bulunan Sinop, birçok medeniyetin izlerini taşır ve tarih boyunca önemli bir liman şehri olmuştur. Sinop Kalesi, tarihi çarşısı, müzeleri ve kumsalları gibi turistik yerler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, doğal güzellikleri ve yeşillikleriyle de göz alıcıdır. Ayrıca, Sinop'un balıkçılık geleneği ve yöresel mutfağı da bölgenin kültürel zenginliğini yansıtır.