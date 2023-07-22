|
Özgün

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) ile Satılmış (45), Emre Yasin (8), Beyzanur (20), Nuriye (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar.

14:37 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sinop haberleri

Sinop haberleri

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkisinde meydana geldi. Beyzanur Tüysüz idaresindeki 57 AAN 504 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkisinde yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeritten gelen Hüseyin Akgül’ün kullandığı 55 BAY 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) Satılmış Koyuncu (45), Emre Tüysüz (8), Beyzanur Tüysüz (20), Nuriye Tüysüz (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop’taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Sinop
#Boyabat
#Dranaz Tüneli
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ford Focus Temmuz 2023 Güncel Fiyat Listesi