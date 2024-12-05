Sıtma hastalığı sıtma parazitinin taşıyıcısı olan Anofel cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır. Bu parazitler karaciğerde çoğalarak daha sonra kana geçer ve kırmızı kan hücrelerini enfekte eder. Peki, sıtma hastalığı nasıl geçer? İşte sıtma hastalığı belirtileri ve tedavisi

Sıtma insanlara nasıl bulaşır?

Sıtmaya bir tür mikroskobik parazit sebebiyet verir. Parazit ise insanlara en çok sivrisinek ısırıkları vasıtasıyla bulaşır. Sivrisineklerin Bulaşma Döngüsü

Bir sivrisinek, sıtmalı bir kişiyi besleyerek enfekte olur.

Bu sivrisinek ileride sizi ısırdığı takdirde sıtma parazitlerini bulaştırabilir.

Parazit, vücuda girmesinin ardından karaciğere gider ve burada 1 yıl kadar uykuda kalabilir.

Parazitler olgunlaştığında karaciğeri terk ederler ve alyuvarları enfekte ederler. Bu insanların tipik olarak sıtma belirtilerini geliştirdiği zamandır.,

Enfekte olmamış bir sivrisinek, döngünün bu noktasında sizi ısırdığı takdirde sıtma parazitleri enfekte olur ve bu da onları ısırdığı diğer insanlara yaymasına sebep olur.

Sıtma belirtileri neler?

Sıtmanın kuluçka süresi ortalama olarak, 7 gündür ve akut ateşli bir hastalıktır. Sıtmanın belirtileri arasında; ateş, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, kas ağrısı veyorgunluk, terleme, göğüs ve karın ağrısı, öksürük ataklarıdır. Sıtmaya sahip kişiler, zaman zaman ataklar yaşarlar. Bu ataklar, genellikle titreme ile başlar ve bunu yüksek ateş izler ve ardından terleme ve normal sıcaklığa dönüş gelir.

Ateş

Titreme

Rahatsızlık hissi

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Baş ağrısı

Tükenmişlik

Kas ve eklem ağrısı

Karın ağrısı

Kalp atışının hızlanması

Öksürük

Havale

Bilinç kaybı

Nöbet

Böbrek yetmezliği

Sıtma tedavisi nasıl yapılır?

Sıtma , paraziti öldürmek amacıyla reçeteli ilaçlar beraberinde tedavi edilir. İlaç türleri ve tedavi süresi; sıtma paraziti türüne, belirtilerin ciddiyetine, yaşa, hamileliğe bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sıtma teşhisi için hangi testler yapılır?

Sıtma teşhisi için uygulanabilecek testler şu şekildedir:

Kan tahlili

Moleküler test

Antikor testi

Kan smear testi

İlaç direnci testi

Sıtmaya ne sebep olur?

Sıtma, plasmodium adı verilen parazitin neden olduğu ateş ve titremenin yaşandığı bulaşıcı bir hastalık olarak bilinir. Sivrisineklerin ısırması sonucu insanlara bulaşma özelliği vardır.

Sıtma hastalığı kaç gün sürer?

Sıtma hastalığının kuluçka süresi 7 gün, belirtilerinin ortaya çıkma süresi de ortalama birkaç haftadır.

Sıtma öldürür mü?

Özellikle Afrika gibi sıcak bölgelerde sıtma hastalığı daha şiddetli yaşanır ve ciddi sayıda ölüm vakaları kayda geçer.







