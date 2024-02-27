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Sivas imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri Akşam ezanı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih 10 Mart Pazar akşamı yatsı namasıyla kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Sivas İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Sivas Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

17:51 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Sivas Ramazan imsakiyesi 2024
Sivas Ramazan imsakiyesi 2024

Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Sivas İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Sivas Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

Sivas Ramazan imsakiyesi 2024 Namaz vakitleri, sahur ve iftar saati

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).

Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

#Sivas
#Ramazan imsakiyesi
#namaz vakitleri
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