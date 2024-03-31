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Sivas Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Sivas Canlı Oy Oranları Sonuçları

Sivas seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı sandıkların kapatılmasının ardından başlayacak sayım işlemleri ile birlikte açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra Siirt seçim sonuçları oy oranları net verileri ile belli olacak. Ayrıca Sivas seçim sonuçları Yenişafak seçim sonuçları ekranında olacak. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından hem il hem de tüm ilçelerin adaylarının kaç oy alacağı öğrenilebilecek.

14:02 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:02 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sivas seçim sonuçları
Sivas seçim sonuçları

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Sivas seçim sonuçları, 31 Mart 2024 belediye başkanı adayları oy oranları ilçe ilçe açıklanacak.

SİVAS 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 Pazar akşamı sandıkların kapatılmasının ardından başlayacak sayım işlemleri ile birlikte açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra Sivas seçim sonuçları oy oranları net verileri ile belli olacak. Ayrıca Sivas seçim sonuçları yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından hem il hem de tüm ilçelerin adaylarının kaç oy alacağı öğrenilebilecek.

Sivas Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI 2024

AK PARTİ- Hilmi Bilgin

İYİ PARTİ- Merve Yıldız Yaray

BBP -Adem Uzun

2019 SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ-Hilmi Bilgin %49,3

BBP -Doğan Ürgüp %36,4

CHP- Ali Akyıldız %7,69

MHP- Mehmet Er %4,71

SİVAS'IN İLÇELERİ

Akıncılar

Altınyayla

Divriği

Doğanşar

Gemerek

Gölova

Hafik

İmranlı

Kangal

Koyulhisar

Şarkışla

Suşehri

Ulaş

Yıldızeli

Zara

SİVAS HAKKINDA

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir şehirdir. Şehir, zengin tarihi mirasıyla dikkat çeker; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihî yapıya ev sahipliği yapar. Özellikle Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği şehir olarak Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Şehrin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayanırken, özellikle madencilik faaliyetleri de önemlidir. Ayrıca, Sivas'ın zengin doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yaylaları da turizm potansiyelini artırır. Eğitim alanında da önemli bir merkez olan Sivas, üniversiteleri ve öğrenci nüfusuyla şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirir.



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