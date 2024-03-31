Sivas seçim sonuçları 2024

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Sivas seçim sonuçları, 31 Mart 2024 belediye başkanı adayları oy oranları ilçe ilçe açıklanacak.
SİVAS 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Sivas Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024
SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI 2024
AK PARTİ- Hilmi Bilgin
İYİ PARTİ- Merve Yıldız Yaray
BBP -Adem Uzun
2019 SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ-Hilmi Bilgin %49,3
BBP -Doğan Ürgüp %36,4
CHP- Ali Akyıldız %7,69
MHP- Mehmet Er %4,71
SİVAS'IN İLÇELERİ
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
Doğanşar
Gemerek
Gölova
Hafik
İmranlı
Kangal
Koyulhisar
Şarkışla
Suşehri
Ulaş
Yıldızeli
Zara
SİVAS HAKKINDA
Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir şehirdir. Şehir, zengin tarihi mirasıyla dikkat çeker; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihî yapıya ev sahipliği yapar. Özellikle Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği şehir olarak Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Şehrin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayanırken, özellikle madencilik faaliyetleri de önemlidir. Ayrıca, Sivas'ın zengin doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yaylaları da turizm potansiyelini artırır. Eğitim alanında da önemli bir merkez olan Sivas, üniversiteleri ve öğrenci nüfusuyla şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirir.