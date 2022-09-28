Özgün Siyer ne demek? Siyer dersi ne demek?
DİNİ BİLGİLER

Siyer ne demek? Siyer dersi ne demek?

Arapça’da anlamını bilmediğimiz birçok kelime ile günlük hayatta karşılaşabiliyoruz. Genelde dini konularda, sohbetlerde duyduğumuz siyer kelimesi de bunlardan bir tanesi. Siyer kelimesi Siret kelimesinin çoğunluğu anlamındadır. Siret kelimesi Kur’an-ı Kerim de Taha Suresi 21. ayette hal ve şekil anlamında kullanılmıştır. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hadislerinde Sire kelimesi de tedbir ve hareket anlamında kullanılmıştır. Peki Siyer ne demek? Siyer, Siret ve Sire kelimeleri arasındaki fark nedir? TDK’ya göre siyer nedir? Siyer dersi ne demek? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyer ne demek? Siyer dersi ne demek?
Siyer ne demek?

Siyer terimi savaş, esirler ve ganimetler başta olmak üzere devletler hukuku dallarına giren konulara isim olarak verildiği gibi, bu alanda yazılan kitapların isminde yer almış, ayrıca fıkıh kitaplarının bu mevzuları ele alan kısmının ismi olmuştur.

SİYER NE DEMEK? TDK’YA GÖRE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Sözlükte “hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme” gibi anlamlara gelen siyer kelimesi Arapça kökenli olup geleneksel İslami literatürde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in biyografilerine verilen isimdir.

SİYER, SİRET VE SİRE KELİMELERİNİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Siyer kelimesi ‘’hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme” gibi anlamlara gelmektedir.

Siret kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de (Tâhâ 20/21) “durum” mânasında ve hadis kaynaklarındaki bazı rivayetlerde “tutum, davranış biçimi” anlamında kullanılmaktadır.

Sire kelimesi Hz. Peygamberin hadislerinde kendi tedbir ve hareket tarzını ifa­de etmek üzere kullanılmıştır.

SİYER DERSİ NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan ilim dalının adıdır. Peygamberimizin hayatına ve şahsiyetine duyulan ilgi; Kur'an-ı Kerim'in, İslam dininin ve Müslümanların ona verdiği önem ve değerden kaynaklanmaktadır.

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