Siyer ne demek? Siyer dersi ne demek?

Siyer terimi savaş, esirler ve ganimetler başta olmak üzere devletler hukuku dallarına giren konulara isim olarak verildiği gibi, bu alanda yazılan kitapların isminde yer almış, ayrıca fıkıh kitaplarının bu mevzuları ele alan kısmının ismi olmuştur.

SİYER NE DEMEK? TDK’YA GÖRE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Sözlükte “hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme” gibi anlamlara gelen siyer kelimesi Arapça kökenli olup geleneksel İslami literatürde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in biyografilerine verilen isimdir.

SİYER, SİRET VE SİRE KELİMELERİNİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Siyer kelimesi ‘’hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme” gibi anlamlara gelmektedir.

Siret kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de (Tâhâ 20/21) “durum” mânasında ve hadis kaynaklarındaki bazı rivayetlerde “tutum, davranış biçimi” anlamında kullanılmaktadır.

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Sire kelimesi Hz. Peygamberin hadislerinde kendi tedbir ve hareket tarzını ifa­de etmek üzere kullanılmıştır.

SİYER DERSİ NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan ilim dalının adıdır. Peygamberimizin hayatına ve şahsiyetine duyulan ilgi; Kur'an-ı Kerim'in, İslam dininin ve Müslümanların ona verdiği önem ve değerden kaynaklanmaktadır.