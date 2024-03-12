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Efkan Ala canlı yayında İstanbul, Ankara, Bursa’daki son durumu açıkladı: Hangi aday önde, Seçimi kim kazanacak? İşte son anket sonuçları...

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimleri için sandık başına gidecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında, anketlerin son durumunu açıkladı. Peki İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da kim önde? Son seçim anket sonuçları son durum nedir?

09:11 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 09:25 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Hangi aday önde? Anket sonuçları ne diyor, kim önde?
Hangi aday önde? Anket sonuçları ne diyor, kim önde?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Partili Ala, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

İstanbul'u kim kazanacak? Anket sonuçları ne diyor?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında, anketlerin son durumunu açıkladı. İstanbul ve merak edilen diğer illerde yapılan son anket çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Ala, "Bütün veriler Murat Kurum'u gösteriyor" sözlerini kullandı.

Bursa’da kim önde, son seçim anket sonuçları ne diyor?

En çok merak edilen şehirler arasında yer alan Bursa için Efkan Ala, 'Bursa'da gayet durumumuz iyi. Bursa her seçimde muhalefet tarafından dile getiriliyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu 'Bursa'yı alıyoruz' demişti! Olmadı, olmaz. Çünkü Bursa önemli bir mega kent. Üretimi ciddiye alan bir iktidar ve onunla işbirliği içinde çalışan bir yerel yönetim var.' ifadelerini kullandı.

Ankara’da kim önde, son seçim anket sonuçları ne diyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ankara'da iş bitti. Biz büyük bir farkla aldık' sözlerini öne süren Ala, "Bir siyasetçi temennisini söylüyor. Bizim anketler öyle söylemiyor. En çok anketten anlayan en çok anket yapan bir partiyiz. Baş başa ciddi bir yarış var. Ben arkadaşlarımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Millet iradesinin sandıktan çıkmadan kesin bir şekilde değerlendirilmesi yanlış bir şey." dedi.

#seçim sonuçları 2024
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#Murat Kurum
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#Bursa
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