AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Partili Ala, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

İstanbul'u kim kazanacak? Anket sonuçları ne diyor?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında, anketlerin son durumunu açıkladı. İstanbul ve merak edilen diğer illerde yapılan son anket çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Ala, "Bütün veriler Murat Kurum'u gösteriyor" sözlerini kullandı.

Bursa’da kim önde, son seçim anket sonuçları ne diyor?

En çok merak edilen şehirler arasında yer alan Bursa için Efkan Ala, 'Bursa'da gayet durumumuz iyi. Bursa her seçimde muhalefet tarafından dile getiriliyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu 'Bursa'yı alıyoruz' demişti! Olmadı, olmaz. Çünkü Bursa önemli bir mega kent. Üretimi ciddiye alan bir iktidar ve onunla işbirliği içinde çalışan bir yerel yönetim var.' ifadelerini kullandı.

Ankara’da kim önde, son seçim anket sonuçları ne diyor?