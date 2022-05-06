Tuzla'da tersane bölgesinde patlama: Ölü veya yaralı var mı?

Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri müdahale ediyor. Patlamanın nedeni ve patlama sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı merak kazandı.

TUZLA'DAKİ TERSANEDE PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir gemide meydana gelen patlamanın şidddetiyle beraber ilk belirlemelere göre bölgede çalışan 5 kişi yaralandı. Bölgede ambulanslar yaralılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TUZLA'DA GEMİDE NEDEN PATLAMA MEYDANA GELDİ?

Patlamanın asıl sebebi itfaiye ve emniyet ekiplerinin yapacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Ancak bakım sırasında kazan dairesinde bir patlama meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Patlamanın ardından herahangi bir yanma söz konusu olmadı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların çevredeki hastaneye sevki yapıldı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır. Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."

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