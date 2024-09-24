MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sızdırıldı iddiasına Bakan Tekin'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere gerçekleşti. Mülakat sınavı sonrası değerlendirme sürecinin başlamasıyla beraber adayların gözü kulağı sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak 20 bin sözleşmeli mülakat sonuçları araştırılıyor. Bakan Yusuf Tekin açıklamaları ile yakından takip edilen süreçte öğretmen adayları bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen araması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında net bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.
MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...
Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandığında e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girildikten sonra sorgulanabilecek. Sözlü mülakat sonuçlarına göre 60 puan ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.