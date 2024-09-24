Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı Eylül ayında başlıyor. Göreve başlamaya hazırlanan öğretmen adayları da ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarına odaklandı. 2024-2025 eğitim yılı için başvurular da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurusuna göre gerçekleştirildi. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?