ÖZGÜN HABERLER

Sözün Bittiği Yer

Yemen Acil Yardım

iLAN Diğer
ihh

ihh

Yemen'de, bir hastanedeyiz. Ebrar, yetersiz ve sağlıksız beslenme sebebiyle vücudunda çeşitli yaralar çıkan, 12 yaşında olmasına rağmen 12 kiloya kadar düşen binlerce çocuktan sadece bir tanesi.


Yemen'de insani kriz ölümcül noktada! 21 milyon insan gıda sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 10 milyon insan açlık sınırında.

Yemenli kardeşlerimize destek olmanın tam vakti.

Dilerseniz YEMEN yazıp 3072'ye 5 ₺ bağışta bulunabilirsiniz.

Ya da dilediğiniz miktarda yardım için bu linkten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz:

https://goo.gl/soRGvD

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.