1. Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şunlar:
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay