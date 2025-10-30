Ali Yılmaz ilk kez derbi heyecanı yaşayacak: Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek

Yeni Şafak
14:3630/10/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemi Ali Yılmaz oldu. 31 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

Süper Lig’de 9 maça çıktı

Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig’de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor - Başakşehir ve Antalyaspor - Trabzonspor mücadelelerinde görev aldı.

Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ali Yılmaz’ın 2025-2026 sezonunda düdük çaldığı maçlar şöyle:


1. hafta / Samsunspor - Gençlerbirliği

3. hafta / Trabzonspor - Antalyaspor

4. hafta / Galatasaray - Çaykur Rizespor

1. hafta erteleme / Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

7. hafta / Fenerbahçe - Antalyaspor

9. hafta Corendon Alanyaspor - Göztepe

3. hafta erteleme / Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

