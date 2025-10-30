Ali Yılmaz ilk kez derbi heyecanı yaşayacak: Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemi Ali Yılmaz oldu. 31 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.