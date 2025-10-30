Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistik: Belirleyici olacak!

İLK DEVRELER ÖN PLANA ÇIKIYOR





Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda ilk golü bulan taraf oldu. Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından 3'er puanla ayrılan sarı-lacivertli takım, 6 rakibi karşısında da ilk golü atan taraf oldu.



