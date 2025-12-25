Yeni Şafak
1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

12:4025/12/2025, Perşembe
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi


27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu


28 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir

13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran


29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar






