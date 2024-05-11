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Spor

Süper Lig aşkına: 1. Lig'de play-off oynayacak takımlar belli oldu

Trendyol 1. Lig sona erdi. Ligin bitmesiyle birlikte hem şampiyon, hem play-off oynayacak takımlar, hem de küme düşen ekipler belli oldu. 1. Lig'de play-off oynayacak takımların listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi
17:56 - 11/05/2024 السبت
Güncelleme: 18:09 - 11/05/2024 السبت
Yeni Şafak
1. Lig'de play off'a yükselen takımlar belli oldu
1. Lig'de play off'a yükselen takımlar belli oldu

1. Lig'in bitmesiyle birlikte düğüm de çözüldü. 7 maç aynı anda oynanırken, play-off'a yükselecek ekipler de belli oldu.


Bugün Boluspor sahasında Çorumspor'u konuk ederken, Kocaelispor ise evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Bodrumspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Şanlıurfaspor ise evinde Manisa FK'yı konuk etti. Son 2 karşılaşma ise Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve Erzurumspor-Eyüpspor karşılaşmalarıydı. Oynanan 7 maç sonrasında play-off finaline ve play-off'lara kalan takımlar belli oldu.


Play-off finaline hangi takım yükseldi?

Bugün oynanan 7 karşılaşma ile birlikte play-off finaline yükselen takım belli oldu. Deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, playy-off finaline yükseldi.




1. Lig'de hangi takımlar play-off'a kaldı?

1. Lig sona erdi ve Süper Lig için play-off'lara kalan takımlar belli oldu. Alınan sonuçların ardından play-off'a yükselen takımlar şu şekilde:


Bodrumspor

Çorumspor

Kocaelispor

Boluspor


1. Lig'de play-off maçları ne zaman oynanacak?

1. Lig'de karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte Süper Lig için play off finali ve play off oynayacak takımlar belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur maçları ise 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.








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