



1. Lig'in bitmesiyle birlikte düğüm de çözüldü. 7 maç aynı anda oynanırken, play-off'a yükselecek ekipler de belli oldu.





Bugün Boluspor sahasında Çorumspor'u konuk ederken, Kocaelispor ise evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Bodrumspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Şanlıurfaspor ise evinde Manisa FK'yı konuk etti. Son 2 karşılaşma ise Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve Erzurumspor-Eyüpspor karşılaşmalarıydı. Oynanan 7 maç sonrasında play-off finaline ve play-off'lara kalan takımlar belli oldu.





Play-off finaline hangi takım yükseldi?

Bugün oynanan 7 karşılaşma ile birlikte play-off finaline yükselen takım belli oldu. Deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, playy-off finaline yükseldi.









📹 Kocaelispor taraftarlarının koreografisi:



"Rey del golfo de Marmara" pic.twitter.com/UOAHoElSFe — SPOR (@yenisafakspor) May 11, 2024





1. Lig'de hangi takımlar play-off'a kaldı?

1. Lig sona erdi ve Süper Lig için play-off'lara kalan takımlar belli oldu. Alınan sonuçların ardından play-off'a yükselen takımlar şu şekilde:





Bodrumspor

Çorumspor

Kocaelispor

Boluspor





1. Lig'de play-off maçları ne zaman oynanacak?

1. Lig'de karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte Süper Lig için play off finali ve play off oynayacak takımlar belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur maçları ise 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.



























