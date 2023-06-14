1576 taraftara tribün yasağı

Şampiyonlar Ligi final maçı, UEFA Avrupa Ligi maçları dahil yaklaşık 42 bin müsabakada görev alan İstanbul Spor Şube ekipleri, 2022-2023 futbol sezonunda kentte oynanan müsabakalarda aldığı üst düzey güvenlik önlemleri sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Polis ekipleri Avrupa Yakası'nda 152, Anadolu Yakası'nda 75 stat çevresi ve içinde görev alarak müsabakaların güvenliğini sağladı. İstanbul'a gelen yabancı spor kulüplerinin de güvenliği sağlandı. 39 ilçede farklı alanlarda mücadele veren amatör futbol liglerinin oynandığı 20 bin 879 maçta güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri profesyonel ve amatör olmak üzere 21 bin 733 basketbol, voleybol ve hentbol müsabakasında görev aldı. 2022-2023 sezonunda müsabakalarda 899 suç işlenirken, 1305 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Kurallara aykırı davranan 1576 taraftara seyirden men cezası uygulanıp tribüne girme yasağı getirildi. Spor alanlarına alkol, delici kesici alet sokmak, kötü tezahürat yapmak, küfür ve tehdit içerikli 147 olay meydana geldi. Bu suçlardan 323 kişi hakkında işlem yapıldı. 6 kişi, tesislere zarar vermek suçlarından işlem gördü.