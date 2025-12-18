Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
20 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı

20 yıldır Fenerbahçe'deydi! Yollar resmen ayrıldı

15:4318/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Dariusz Stanicki
Dariusz Stanicki

Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, voleybolda sportif direktörlük yapan Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Voleybol takımlarımızın sportif direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı dönem boyunca voleybol şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur. Kulübümüzün değerlerini her zaman sorumluluk bilinciyle temsil eden; bilgi birikimi ve tecrübesiyle sporcularımıza ve teknik ekiplerimize katkı sunan Sayın Dariusz Stanicki'ye, bugüne kadar vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."



#Fenerbahçe
#Voleybol
#Dariusz Stanicki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 18 Aralık Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları