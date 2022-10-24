24 Erzincanspor’da Ümit Karan dönemi sona erdi

Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen 24 Erzincanspor, hafta sonu ligin alt sıralarında bulunan Nazilli Belediyespor’dan 4-1’lik yenilgiyle dönerek 15 puanla ligde 11’nci sıraya geriledi.
Kötü gidişat sonrası 24 Erzincanspor Kulübü, Ümit Karan ve ekibi ile anlaşmasına son verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.