Spor 24 Erzincansporda Ümit Karan dönemi sona erdi
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24 Erzincanspor’da Ümit Karan dönemi sona erdi

TFF 2. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor’da teknik direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
24 Erzincanspor’da Ümit Karan ile yollar neden ayrıldı?
Ümit Karan

Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen 24 Erzincanspor, hafta sonu ligin alt sıralarında bulunan Nazilli Belediyespor’dan 4-1’lik yenilgiyle dönerek 15 puanla ligde 11’nci sıraya geriledi.

Kötü gidişat sonrası 24 Erzincanspor Kulübü, Ümit Karan ve ekibi ile anlaşmasına son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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