3 kız kardeşin büyük başarısı

Aydın’da Okula Destek Projesiyle desteklenen Atalay kardeşler, Muay Thai’de dereceden dereceye koşuyor. Dövüş sporlarında madalyaya doymayan Nefise, Fadime ve Sudenur Atalay, Muay Thai Avrupa Kupası ve Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “81 ile yayın, Anadolu’da ülkemizin genç yeteneklerini keşfedin, devletin şefkatini taşıyın” talimatıyla başlatılan Okula Destek Projesi, gençlerin hayatını değiştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan proje sayesinde Türkiye artık çok çeşitli alanlarda uluslararası müsabakalara başarılı gençler gönderiyor.

HEM OKULA HEM SPORA DEVAM EDİYORLAR

Bu gençlerden üçü, Aydın’da anne ve babalarından ayrı yaşam mücadelesi veren Atalay kardeşler. Bakanlıkça kendilerine tahsis edilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve Okula Destek Projesi ile hem eğitim hayatlarına hem de spora devam etme imkanı bulan Atalay kardeşler, Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda ve Muay Thai Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

11’inci sınıf öğrencisi Nefise Atalay “büyük bayan” kategorisinde, 10’uncu sınıf öğrencisi Fadime Atalay ise “genç bayan” kategorisinde Avrupa Kupası Şampiyonası’na katılacak. Kardeşlerin en küçüğü olan 7’inci sınıf öğrencisi Sudenur Atalay ise 38 kilogram Yıldız Bayan Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

ÜÇÜ DE ŞAMPİYON

Atalay kardeşlerin en büyüğü Nefise’nin, Wushu-Kung Fu Uluslararası Milli İrade Şampiyonası 3’üncülüğü, Muay Thai Gençler Dünya 2’inciliği, Kickboks Uluslararası Avrupa 2’inciliği gibi kazandığı pek çok derecesi bulunuyor. Nefise ayrıca Kickboks Türkiye şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor.

Ortanca kardeş Fadime ise Wushi Türkiye şampiyonu olduğu gibi Muay Thai Türkiye şampiyonu. Kardeşlerin en küçüğü olan Sudenur’un Muay Thai Avrupa Kupası 2’inciliği ve Wushu-Muay Thai Türkiye derecesi bulunuyor. Kendilerine sahip çıkan akrabalarıyla yaşayan kardeşler, Muay Thai Avrupa Kupası ve Dünya Şampiyonası’ndan elde edecekleri derecelerle Türkiye’nin gururu olmaya hazırlanıyorlar.

YETENEKLERİ GELİŞİYOR

Okula Destek Projesi, Aydınlı Atalay kardeşlerin yanı sıra pek çok genç yeteneği de ciddi oranda destekliyor. 81 ilde uygulanan projeye ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okula Destek Projesi sayesinde çocukların başarılarında artış sağlandığını, çocukların sosyal aktivitelere ve yeteneklerini geliştirmeye yönlendirildiğini söyledi.