​38 yaşındaki Umut Bulut durdurulamıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.
25 golün, 11'ine Umut Bulut etkisi
38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybettiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Umut Bulut bu sezon oynadığı 14 maçta, 8 gol ve 3 asistle takımına büyük katkı sağladı.
- Eyüpspor bu yıl 15 maçta topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi 25 gol atarken, gollerin 11'ine Umut Bulut'un direkt etkisi var.
Umut Bulut: "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum." pic.twitter.com/C1ZoVZW0X5
Umut Bulut: "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum." pic.twitter.com/C1ZoVZW0X5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 18, 2021