Spor 38 yaşındaki Umut Bulut durdurulamıyor
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38 yaşındaki Umut Bulut durdurulamıyor

Daha önce Trabzonspor, Galatasaray ve Toulouse formaları giyen ve şu anda TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da oynayan 38 yaşındaki Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​38 yaşındaki Umut Bulut durdurulamıyor
Umut Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.

25 golün, 11'ine Umut Bulut etkisi

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybettiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Umut Bulut bu sezon oynadığı 14 maçta, 8 gol ve 3 asistle takımına büyük katkı sağladı.

  • Eyüpspor bu yıl 15 maçta topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi 25 gol atarken, gollerin 11'ine Umut Bulut'un direkt etkisi var.
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