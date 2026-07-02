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41 yaşındaki İspanyol yıldız kariyerini noktaladı

41 yaşındaki İspanyol yıldız kariyerini noktaladı

14:302/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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Cazorla, İspanya Milli Takımı ile EURO 2008 ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.
Cazorla, İspanya Milli Takımı ile EURO 2008 ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Cazorla, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

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