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A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır: Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer aldı mı?

A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır: Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer aldı mı?

13:5818/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıkları kapsamında Kayseri’de antrenman gerçekleştirdi. Milliler, burada gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Peki, sakatlığı bulunan yıldız oyucumuz Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer aldı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.


RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.



Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer aldı mı?

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.


Niksic Şehir Stadı'nda oynancak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.



#A Milli Futbol Takımı
#Karadağ
#Hakan Çalhanoğlu

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