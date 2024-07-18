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Spor

A Milli Takım temmuz ayı sıralamasında 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı. 2024 Copa America şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu.

16:07 - 18/07/2024 Perşembe
AA
A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final oynamıştı.
A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final oynamıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.


2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.


Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 Arjantin 1901,48

2 Fransa 1854,91

3 İspanya 1835,67

4 İngiltere 1812,26

5 Brezilya 1785,61

6 Belçika 1772,44

7 Hollanda 1758,51

8 Portekiz 1741,43

9 Kolombiya 1727,32

10 İtalya 1714,29

#Türkiye
#FIFA
#A Milli Futbol Takımı
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