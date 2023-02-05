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Spor

Abdullah Avcı: Biz bu süreçten çıkacağız

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzon teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.

22:05 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maçın ardından Trabzon teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.

''Ancak biz bu süreçten çıkacağız.''

"Ligin çok uzağında kaldık. Ancak biz bu süreçten çıkacağız. Önümüzde ayrıca daha Konferans Ligi ve Türkiye Kupası hedefleri de var, devam edeceğiz. Mağlup olmamız gereken bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum"

''Üzgünüz, istediğimiz oyunu oynayamadık"

''İkinci yarı oyunumuz biraz Karadeniz'in dalgalı denizlerine benziyordu. Üzgünüz, istediğimiz oyunu oynayamadık"

''Böyle bir deplasmanda başlayacağımız en iyi senaryo ile başladık maça"

"Bugün bizim için anahtar kelime şuydu, baskıyı doğruyu yapmak. Böyle bir deplasmanda başlayacağımız en iyi senaryo ile başladık maça"





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Galatasaray
1 saat önce
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Abdullah Avcı: Biz bu süreçten çıkacağız
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