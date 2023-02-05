Abdullah Avcı: Biz bu süreçten çıkacağız

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Abdullah Avcı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maçın ardından Trabzon teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa konuştu.
"Ligin çok uzağında kaldık. Ancak biz bu süreçten çıkacağız. Önümüzde ayrıca daha Konferans Ligi ve Türkiye Kupası hedefleri de var, devam edeceğiz. Mağlup olmamız gereken bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum"
''İkinci yarı oyunumuz biraz Karadeniz'in dalgalı denizlerine benziyordu. Üzgünüz, istediğimiz oyunu oynayamadık"
"Bugün bizim için anahtar kelime şuydu, baskıyı doğruyu yapmak. Böyle bir deplasmanda başlayacağımız en iyi senaryo ile başladık maça"